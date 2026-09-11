Piacenza e Cremona sempre più vicine nel segno del design

Palazzo Farnese da un lato, il Torrazzo dall’altro. Piacenza e Cremona, due città ricche di simboli a cui attingere, e non solo se si tratta di monumenti: anzi. Letteralmente unite dal Ponte di Ferro sul fiume Po, la loro connessione ora si rafforza grazie al Design Center Cremona-Lago Store, ideato e progettato dall’architetto Carlo Ponzini insieme al designer Daniele Lago. «Nasce con l’obiettivo di diventare un luogo dove il design possa incontrare la cultura, l’architettura e il mondo dell’impresa», spiega Ponzini.

«Cremona è un centro culturale che pensiamo possa reagire bene al design, per questo abbiamo portato qui una “fetta” di Piacenza», fa eco la figlia Cecilia Ponzini. Il nuovo spazio, che verrà inaugurato venerdì 18, è stato presentato ieri a Cremona a Palazzo Vidoni, sede di Confcommercio: un’anteprima della seconda edizione “Attraverso il Design 2026”, dedicata al settore del packaging che sarà ospitata al Teatro Municipale di Piacenza sabato 19.

«Per pensare il Design Center ci siamo appoggiati a Daniele Lago e a Davide Groppi, piacentino. Due nomi che sono sinonimo di qualità dell’abitare», continua Ponzini, presidente di Ponzini Group, che ha ringraziato la Banca di Piacenza per il costante supporto.