Pianello, con tre date al via Bibliomaggio

Domenica 11 maggio prende il via a Pianello Bibliomaggio, una serie di tre incontri all'interno della stessa rassegna culturale. Domenica 11 maggio alle 18 si parte con la presentazione del libro Creatori di relazioni, il metodo, gli strumenti, le pratiche per diventare esperti nell’arte del noi, a cura di Tiziana Fregomeni. L'appuntamento è nella sede dell'associazione Angela Cavallotti, il salotto delle idee in piazza Madonna.

Gli altri due eventi sono venerdì 16 maggio alle 21 nel museo archeologico della Valtidone con la presentazione del libro di Pierluigi Bavagnoli Mediovevo in Valtidone e Valluretta, volume 2.

Venerdì 30 maggio si chiude con ospite lo scrittore Fabiano Massimi che, in sala Novara della rocca comunale, presenterà il suo libro Le furie di Venezia. Tutti gli incontri sono a ingresso libero e aperti a tutti.