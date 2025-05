Pietro Grasso: «Falcone e Borsellino persone normali con grande senso del dovere»

«Ho scelto di fare il magistrato per dare il mio contributo, per capire quello che succedeva, per fare giustizia e per scoprire la verità» queste le parole scelte da Pietro Grasso, ex procuratore nazionale Antimafia e presidente del Senato, per introdurre l'evento che si è tenuto oggi, giovedì 15 maggio 2025, alla Sala dei Teatini di Piacenza: Grasso, attuale presidente della Fondazione Scintille di Futuro, ha presentato il libro "Scintille per la scuola-Legalità e Cittadinanza. Parole e immagini". L'incontro è organizzato all'interno della rassegna "conCittadini-Rete Piacenza".

La presentazione del libro è stata l'occasione per parlare della lotta all'antimafia con particolare attenzione alla sensibilizzazione delle giovani generazioni, rappresentate dagli studenti presenti in sala: «Diamo immagini di quella che può essere la realtà che non si vede, come l'influenza della criminalità organizzata negli affari della vita quotidiana. Chi ha vissuto il momento delle stragi, quarant'anni fa, ha vissuto un'emozione collettiva, un'emozione pubblica. C'è chi ha ascoltato i racconti dei genitori che hanno vissuto quegli anni. Oggi invece tanti ragazzi hanno dei genitori che possono non avere cognizione di quella parte di storia, che però è giusto conoscere» queste le parole di Grasso.

La lotta alla mafia che si conduce insieme, a livello sociale, avendo ben chiari gli esempi virtuosi come i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Pietro Grasso li racconta così: «Io sono contro la retorica degli eroi e dei miti. Io li rappresento e li racconto ai ragazzi come delle persone normali, a cui piacevano la buona tavola, il buon vino, vivere e scherzare, anche se correvano dei grossi pericoli, ma che avevano un grande senso del dovere».