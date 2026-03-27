Primavera ad Arte: si prosegue oggi, domani e domenica

Mentre proseguono gli eventi di Primavera ad Arte, oggi si terrà un appuntamento serale speciale al Museo Kronos e nella Cattedrale per scoprire il patrimonio della Biblioteca e molte altre sorprese. sotto la guida del professor Tiziano Fermi.

Domani, a partire dalle ore 15, il museo ospiterà il “Concerto per un solo strumento”, un’esperienza musicale itinerante che accompagnerà i visitatori tra le sale espositive. Il percorso sonoro creerà un dialogo suggestivo tra musica e opere d’arte, offrendo ai partecipanti la possibilità di vivere gli spazi museali in una dimensione nuova e immersiva. Al termine dell’itinerario, il concerto proseguirà all’interno della Cupola, regalando al pubblico un momento particolarmente suggestivo in uno dei luoghi più affascinanti del complesso della Cattedrale.



La rassegna continuerà domenica alle ore 16:30 con “Armonie di Pasqua: Arte e Degustazione al Museo”, una visita guidata che condurrà i partecipanti alla scoperta delle opere e delle storie custodite nelle sale del museo, con uno sguardo particolare ai temi e ai simboli legati alla tradizione pasquale.

Al termine del percorso, l’incontro si concluderà con un momento conviviale: nelle sale del museo sarà proposta una degustazione di Vin Santo e Colombe pasquali, prodotti simbolo della tradizione ita-liana, per un’esperienza che unisce approfondimento culturale e condivisione.

Entrambi gli appuntamenti rientrano nel programma di Primavera ad Arte, il calendario di eventi che, fino ai primi giorni di maggio, propone visite, incontri e attività culturali dedicate alla valorizza-zione del patrimonio artistico e storico del museo e della Cattedrale. Info e prenotazioni: una visita guidata che condurrà i partecipanti alla scoperta delle opere e delle storie custodite nelle sale del museo, con uno sguardo particolare ai temi e ai simboli legati alla tradizione pasquale.Al termine del percorso, l’incontro si concluderà con un momento conviviale: nelle sale del museo sarà proposta una degustazione di Vin Santo e Colombe pasquali, prodotti simbolo della tradizione ita-liana, per un’esperienza che unisce approfondimento culturale e condivisione.Entrambi gli appuntamenti rientrano nel programma di Primavera ad Arte, il calendario di eventi che, fino ai primi giorni di maggio, propone visite, incontri e attività culturali dedicate alla valorizza-zione del patrimonio artistico e storico del museo e della Cattedrale. Info e prenotazioni: [email protected] , tel.331.4606435