Progetto di Teatro e Salute mentale: al via il progetto sul cinema dei Diurni e Notturni, che hanno compiuto vent'anni

Ha ormai preso il via al Teatro Filodrammatici il laboratorio teatrale 2025 dei Diurni e Notturni realizzato nell’ambito della convenzione con l’Ausl di Piacenza per attività di teatroterapia con un gruppo di utenti dei servizi del Dipartimento di salute mentale nel biennio 2024-2025.

Ancora una volta guidato da Nicola Cavallari, il progetto teatrale verterà sul cinema, ovviamente in maniera scherzosa com’è nella poetica dei Diurni e Notturni: una sorta di excursus tra i film che più hanno segnato l’immaginario dei partecipanti al laboratorio, utilizzando l’espressione corporea più della parola. E già nell’incontro inaugurale del percorso 2025 non sono mancate le idee: da “Titanic” a “Banana Joe”, da “Fuga per la vittoria” a “Guerre stellari”, da “Top gun” a “The nun”. Senza dimenticare “Terminator”, “Divorzio all’italiana”, “Dirty dancing”, “Jurassic Parc” e “Il signore degli anelli”. Una sorta di “Mereghetti” teatrale.

Il laboratorio teatrale vedrà impegnato un gruppo di utenti in carico al Dipartimento di salute mentale per il progetto terapeutico Teatro e Salute mentale di cui è responsabile lo psicoterapeuta Piero Verani, coadiuvato nel percorso da diversi operatori.

I componenti del gruppo afferiscono ai Centri di salute mentale dei tre distretti (Piacenza, Levante e Ponente), talvolta con progetti dei rispettivi Centri diurni; alcuni sono ospiti delle Residenze a trattamento estensivo La Barattiera, Tracce e Santa Rita, mentre altri sono al proprio domicilio.

A dare il benvenuto all’incontro inaugurale lo stesso Verani con il regista Cavallari. Hanno portato il loro saluto anche i direttori artistici di Teatro Gioco Vita – che ospita nei suoi spazi il laboratorio teatrale – Diego Maj e Jacopo Maj. Lavoreranno al progetto 2025, tra gli altri, Erilù Ghidotti e Giulia Riva (assistenti alla regia) e Simone Schiavi, che ormai da diversi anni segue il percorso dei Diurni e Notturni.

Il laboratorio teatrale si concluderà in novembre con una performance aperta al pubblico inserita nel cartellone Pre/Visioni proposto nell’ambito della Stagione di Prosa 2024/2025 da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri, la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano nell’ambito dei progetti di “InFormazione Teatrale”.