Quagliaroli racconta la nostra cucina, tra ricette tipiche e un po’ di storia
«I tortelli compaiono già nei ricettari del ‘300, la coda È invenzione più recente. anche l’anolino ha radici antiche»
Marco Castelli
|2 ore fa
Stefano Quagliaroli
Un libro dedicato alla cucina piacentina, con le ricette più importanti del nostro territorio, le loro origini e i miti ad esse legati: il giornalista ed esperto di enogastronomia Stefano Quagliaroli, con il volume “L’enigma del tortello” (Editoriale Libertà), in uscita con il nostro quotidiano domani, venerdì 20 novembre, compie un affascinante viaggio tra i fornelli, esaltando il dna popolare di piatti ormai entrati nell’immaginario collettivo, come i tortelli, gli anolini, i pisarei e fasò e la picula d’caval.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Allarme bomba in molte scuole di città e provincia: studenti fatti evacuare dagli edifici
2.
Malore fatale dopo la spesa, muore una donna di 49 anni
3.
Borghese all’assaggio di 4 Ristoranti: il gusto della Via Francigena
4.
Vannacci fa il pienone al Politeama: "Il centrodestra ha tradito, noi unico voto utile"