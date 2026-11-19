Un libro dedicato alla cucina piacentina, con le ricette più importanti del nostro territorio, le loro origini e i miti ad esse legati: il giornalista ed esperto di enogastronomia Stefano Quagliaroli, con il volume “L’enigma del tortello” (Editoriale Libertà), in uscita con il nostro quotidiano domani, venerdì 20 novembre, compie un affascinante viaggio tra i fornelli, esaltando il dna popolare di piatti ormai entrati nell’immaginario collettivo, come i tortelli, gli anolini, i pisarei e fasò e la picula d’caval.