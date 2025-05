Quarta Parete con il nuovo spettacolo domani e sabato in San Matteo

La stagione teatrale 2024/2025 del Gruppo Teatrale Quarta Parete si arricchisce di un nuovo appuntamento, dopo essere iniziata con il Festival Nazionale di corti teatrali Corteggiando (che ha visto la partecipazione di 8 gruppi da 8 diverse regioni italiane), a cui ha fatto seguito il doppio spettacolo per la Giornata della Memoria e la quarta edizione della rassegna Sipario sul nostro Appennino, toccando 6 diverse località delle vallate piacentine. Vanno ricordate anche le riprese di spettacoli che hanno visto protagonista il gruppo piacentino in diverse località della provincia.

Il nuovo spettacolo di Quarta Parete rientra nel programma della rassegna Teatro e Oltre, coordinata dalla Fondazione Teatri di Piacenza in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune, che si è aperta fra l’altro a gennaio con lo spettacolo di Quarta Parete "Ascoltami: il filo della Memoria" e che a fine aprile ha ospitato lo spettacolo del laboratorio di Quarta Parete ("Affari di famiglia").

Il nuovo spettacolo, "Una ragazza in gamba" di Karl Valentin, sarà presentato venerdì 16 e sabato 17 maggio al Teatro San Matteo alle ore 21 e vede in scena buona parte del gruppo storico di Quarta Parete. Si tratta di una commedia degli equivoci, che si sviluppa in un ambito familiare borghese. La protagonista, una ragazza determinata, ma al contempo soffocata da un padre molto legato alle convenzioni sociali dell’epoca, ha l’obiettivo di sposarsi al più presto. Questo proposito viene però avversato dal padre. La ragazza mette quindi in atto una strategia per giungere al suo scopo. I vari personaggi che le ruotano attorno (fra i quali l’impacciato fidanzato e l’amica fidata) producono intoppi e malintesi che paiono rendere vano il suo progetto. Come in ogni commedia che si rispetti i colpi di scena e i cambi di situazione sono all’ordine del giorno. Lo spettatore quindi è chiamato a partecipare a questa giostra di situazioni e a domandarsi se, anche in questo caso, l’happy end concluderà l’intricata vicenda. La regia ha puntato sui ritmi e sui tempi comici, evidenziando i toni leggeri e briosi pertinenti con la commedia.

Lo spettacolo viene proposto in doppia serata con cast diversi. Infatti alcuni personaggi vengono interpretati da un singolo attore, altri in doppio, a serata alterna. Partecipano allo spettacolo Cristina Bagnalasta, Simona Baldrighi, Fabio Camoni, Lorelle Carini, Dennis Cheikhrouhou, Chiara Facchini, Stefania Gennari, Harrizon Hito, Carmen Landolfi, Daniele Righi, Paola Vincini, Gianmarco Zanelli. L’assistenza tecnica è affidata a Giulia Dapero e Marco Tu. I costumi e la scenografia sono stati curati da Gisella Torselli. La regia è di Tino Rossi.