Questa sera su Telelibertà doppio appuntamento con Bowlcast

Appuntamento da non perdere stasera dalle 21.00 su Telelibertà. In onda due puntate di Bowlcast, il podcast TV condotto dai giornalisti Danilo Di Trani e Marcello Tassi che, prendendosi poco sul serio, dialogano con ospiti d'eccezione in compagnia dello scodellino tipico piacentino, marchio di fabbrica di Bowlcast.

Nella prima puntata, alle 21.00, l'ospite è Pablo Trincia, famoso giornalista, podcaster e scrittore. Trincia è diventato noto al grande pubblico come inviato de Le Iene su Italia 1. Negli anni, ha ampliato la sua esperienza lavorando in Rai, LA7, Sky e Discovery. Fra i primi podcaster italiani, ha avuto enorme successo con la storia dei Diavoli della Bassa modenese nel podcast "Veleno" con Repubblica, poi ha pubblicato "Buio" con Audible, "Dove nessuno guarda: il caso Elisa Claps" con Chora Media e molti altri. Approda infine in teatro con "L'Uomo Sbagliato – Un'inchiesta dal vivo", la storia di Ezzeddine Sebai, serial killer tunisino che, nel 2006, confessa dal carcere ben quattordici omicidi di donne anziane commessi nel sud Italia a metà anni ’90.

Nella seconda puntata, con inizio alle 22.00, l'ospite è Aida Cooper, cantante, corista, vocalist di Bettola, tra le migliori in Italia per estensione vocale. Grande voce degli anni '70, '80 e '90, durante la puntata racconta gli spassosi aneddoti della sua carriera, ricordando le avventure vissute con le sue grandi amiche Mia Martini e Loredana Bertè, per le quali è stata anche corista.