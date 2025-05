Ruben Razzante a Piacenza con il libro sull'intelligenza artificiale "L'algoritmo dell'uguaglianza"

Odio e disuguaglianze nell’intelligenza artificiale e come difendersi: questi sono i temi dell’ultimo libro di Ruben Razzante, presentato ieri alla Galleria Biffi di Piacenza.

L’intelligenza artificiale è uno strumento importantissimo nella società odierna per molteplici settori. Allo stesso tempo, può diventare un pericolo in mancanza delle giuste precauzioni.

L’ultimo libro di Ruben Razzante dal titolo “L’algoritmo dell’uguaglianza. Intelligenza Artificiale, diritti della persona, crescita delle imprese” edito da FrancoAngeli affronta il tema dell’odio e delle disuguaglianze legate all’intelligenza artificiale. E’ stato presentato ieri dall’autore alla Galleria Biffi Arte di Piacenza in un colloquio con Paola Torretta e con il direttore di Libertà Gian Luca Rocco.

«Vogliamo sottolineare quanto sia importante addestrare gli algoritmi dell'intelligenza artificiale per perseguire i valori dell'uguaglianza e per contrastare le discriminazioni. Abbiamo proposto che il disegno di legge sull'intelligenza artificiale in discussione alla Camera e già approvato al Senato possa recepire queste indicazione e fare in modo che i grandi player siano sollecitati nel dovere di educare e di guidare gli algoritmi. Se non interveniamo su questi punti, ci immergiamo in una dimensione anarchica, con il rischio che l'intelligenza artificiale possa acuire le disuguaglianze» queste le parole di Razzante.

Un tema molto caro alla senatrice a vita Liliana Segre, presidente della Commissione straordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza, di cui Razzante è consulente.