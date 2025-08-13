San Michele, due volontari a nozze nell'area della Festa nel bosco

Sebastiano e Lucrezia sono due giovani volontari della Pro Loco di San Michele e proprio nell'area della «Festa nel bosco» hanno scelto di tenere il loro 'ricevimento' di nozze, celebrate sabato scorso. L'area feste della frazione morfassina di San Michele ogni agosto è il teatro della mitica "Festa nel bosco" che è ormai ben più di una sagra di paese. Negli anni si è infatti trasformata in un vivace party che unisce persone mature e giovanissimi, famiglie e bambini, sia tra le fila dei volontari, sia tra il pubblico partecipante.

«Noi ci siamo conosciuti proprio alla festa, dove siamo entrambi volontari», raccontano sorridenti i novelli sposi Sebastiano Chinosi e Lucrezia Fantelli, entrambi 28 anni. Quest'anno hanno festeggiato l'11esimo anniversario di fidanzamento, coronato con il matrimonio celebrato il 9 agosto da don Germano nella Chiesa di Veleia. »Il nostro matrimonio – ci raccontano i due giovani - ha dato una spinta di coesione alla comunità e siamo felici che abbia portato una ventata di allegria e voglia di collaborazione tra tutti i volontari della festa. Ora ci aspettiamo che altri seguano il nostro esempio».