Scoprire la Val Tidone passeggiando tra mulini e pievi

Il rinnovato Comitato storico culturale Val Tidone si è presentato in occasione di "Val Tidone: i luoghi del sacro - storia, cultura e devozione nelle pievi e nelle chiese minori". Un evento che ha unito una camminata guidata dal Fai (Fondo ambiente italiano) ad un convegno storico. La camminata ha consentito, tra l'altro, di scoprire i tesori architettonici della Pieve di Stadera, ultima riaperta in via eccezionale per l’occasione.

A Borgo Mulino Lentino si è tenuto invece il convegno incentrato sulla storia religiosa della vallata, con uno sguardo alle pievi e alle chiese minori. A impreziosire il convegno gli intermezzi musicali di Maddalena Scagnelli e Franco Guglielmetti.

La giornata ha dato modo al rinnovato Comitato, guidato da Simona Traversone, di presentarsi. Insieme a Traversone fanno parte del Comitato Pierluigi Bavagnoli (vicepresidente), Fausto Borghi (vicepresidente), Camillo Casaroli, Greta Cavallari, Canzio Ferrari, Vanessa Ferrari, Mirna Filippi, Cristina Garzella, Claudio Magri, Sandro Genesi, Gabriella Marazzi, Gianluca Misso, Giuseppe Noroni (presidente Via degli Abati), Daniele Razza.