Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Segni di fatica e dolore sulle ossa di Emilia vissuta oltre mille anni

Valloria di Guardamiglio, la vita di una donna del VII-VIII sec. ricostruita  grazie alla scoperta della sua sepoltura nel cantiere del metanodotto

Giacomo Nicelli
Giacomo Nicelli
|2 ore fa
Segni di fatica e dolore sulle ossa di Emilia vissuta oltre mille anni
1 MIN DI LETTURA
Era alta circa un metro e settanta e aveva conosciuto una vita durissima: la schiena segnata da anni di sforzi, i denti rovinati, le coste spezzate e risaldate, le ossa consumate dal lavoro di ogni giorno. Questa donna dell’alto Medioevo – vissuta attorno al VII o VIII secolo – giaceva sepolta in un campo del Basso Lodigiano, senza nulla accanto. Poi una benna meccanica, nel 2023, l’ha riportata alla luce.
Era alta circa un metro e settanta e aveva conosciuto una vita durissima: la schiena segnata da anni di sforzi, i denti rovinati, le coste spezzate e risaldate, le ossa consumate dal lavoro di ogni giorno. Questa donna dell’alto Medioevo – vissuta attorno al VII o VIII secolo – giaceva sepolta in un campo del Basso Lodigiano, senza nulla accanto. Poi una benna meccanica, nel 2023, l’ha riportata alla luce.
Leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana