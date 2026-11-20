«Consentirà all’amministrazione comunale di svolgere, nelle giornate dal 19 al 20 novembre, incontri con le istituzioni della città finalizzati a strutturare possibili scambi culturali, nell’ambito del percorso iniziato a marzo 2026 per accreditare la candidatura del Comune di Piacenza nel 2033 a Capitale europea della Cultura». Così viene spiegata negli atti protocollari la trasferta a Dresda, in Germania, della sindaca Katia Tarasconi con il portavoce Andrea Pasquali, dell’assessore alla Cultura e Turismo, Christian Fiazza e del direttore dei Musei di Palazzo Farnese, Antonio Iommelli.

Nel dettaglio del programma si parla di «incontri con le autorità consolari e i rappresentanti della città di Dresda», e della «visita alle collezioni d’arte statali con incontro con i rappresentanti delle collezioni e con l’ente statale per la gestione edilizia e immobiliare della città di Dresda». Una tre giorni «per consentire all’amministrazione comunale, in attuazione delle attività previste nel percorso di preparazione alla candidatura di Piacenza a Capitale Europea 2033, di avviare incontri/confronti con città europee con le quali avviare importanti scambi commerciali».

Nessun riferimento specifico, nel provvedimento comunale che affida a un’agenzia di viaggi l’organizzazione della trasferta (4.400 euro l’importo), a ciò che più balza subito alla mente quando si accosta Dresda a Piacenza, e cioè la Madonna Sistina, il capolavoro di Raffaello dipinto tra il 1513 e il 1514 per essere esposto nella nostra chiesa di San Sisto, e nel 1754 finito in terra germanica, oggi conservato alla Gemäldegalerie, la principale pinacoteca della città tedesca.