Sindaca in trasferta a Dresda: missione Madonna Sistina?
Viaggio nell’ambito di Piacenza Capitale europea della Cultura. Visite alle gallerie dove è custodito il capolavoro di Raffaello
Gustavo Roccella
|2 ore fa
La Madonna Sistina esposta nella Gemäldegalerie di Dresda in Germania
«Consentirà all’amministrazione comunale di svolgere, nelle giornate dal 19 al 20 novembre, incontri con le istituzioni della città finalizzati a strutturare possibili scambi culturali, nell’ambito del percorso iniziato a marzo 2026 per accreditare la candidatura del Comune di Piacenza nel 2033 a Capitale europea della Cultura». Così viene spiegata negli atti protocollari la trasferta a Dresda, in Germania, della sindaca Katia Tarasconi con il portavoce Andrea Pasquali, dell’assessore alla Cultura e Turismo, Christian Fiazza e del direttore dei Musei di Palazzo Farnese, Antonio Iommelli.
Nel dettaglio del programma si parla di «incontri con le autorità consolari e i rappresentanti della città di Dresda», e della «visita alle collezioni d’arte statali con incontro con i rappresentanti delle collezioni e con l’ente statale per la gestione edilizia e immobiliare della città di Dresda». Una tre giorni «per consentire all’amministrazione comunale, in attuazione delle attività previste nel percorso di preparazione alla candidatura di Piacenza a Capitale Europea 2033, di avviare incontri/confronti con città europee con le quali avviare importanti scambi commerciali».
Nessun riferimento specifico, nel provvedimento comunale che affida a un’agenzia di viaggi l’organizzazione della trasferta (4.400 euro l’importo), a ciò che più balza subito alla mente quando si accosta Dresda a Piacenza, e cioè la Madonna Sistina, il capolavoro di Raffaello dipinto tra il 1513 e il 1514 per essere esposto nella nostra chiesa di San Sisto, e nel 1754 finito in terra germanica, oggi conservato alla Gemäldegalerie, la principale pinacoteca della città tedesca.
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