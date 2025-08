Stagione di Prosa, tra Municipale e Filodrammatici: con Teatro Gioco Vita 20 spettacoli e 27 serate da novembre 2025 ad aprile 2026

Sarà la XXII Stagione di Prosa del Teatro Municipale di Piacenza curata da Teatro Gioco Vita, con la direzione artistica di Diego Maj e Jacopo Maj. Stagione che fa capo al centro di produzione piacentino, a Fondazione Teatri e Comune di Piacenza, con il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren. Una stagione che si porta come bagaglio gli oltre 1.800 abbonati e le oltre 17.700 presenze del 2024/2025.

La presentazione ufficiale è attesa per la fine di agosto, ma titoli e artisti in cartellone come pure le tempistiche della campagna abbonamenti sono definiti. È ormai andato alle stampe anche il numero 32 di Teatro Magazine, il periodico dedicato alla programmazione della Stagione di Prosa.

Da novembre 2025 ad aprile 2026 sono 20 gli spettacoli per un totale di 27 serate di programmazione. Prosa, Altri Percorsi, Altra Scena e Teatro Danza i cartelloni in cui si articolerà la Stagione 2025/2026. Con una novità: “L’altra scena” si presenta con la nuova veste di rassegna al Teatro Filodrammatici, lasciando quella originaria di festival concentrato nel mese di ottobre.