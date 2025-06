Università di Parma verso la nuova sede in via S. Bartolomeo

Procedono i lavori di adeguamento e ristrutturazione della nuova sede del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery e dei corsi di laurea delle Professioni sanitarie dell’università di Parma a Piacenza: il campus di Crédit agricole Italia in via San Bartolomeo (già Centro di formazione del gruppo bancario) diventerà il campus medico-sanitario dell’ateneo di Parma a Piacenza.

Nei giorni scorsi il rettore Paolo Martelli ha visitato il cantiere insieme al direttore generale dell’ateneo Candeloro Bellantoni, al dirigente dell’area Edilizia Alessandro Bertani, al direttore del dipartimento di Medicina e Chirurgia Stefano Bettati e al presidente del corso in Medicine and Surgery Antonio Percesepe. Al sopralluogo hanno partecipato per Crédit Agricole Italia il condirettore generale Roberto Ghisellini e il responsabile immobili Davide Messina, oltre a rappresentanti dell’impresa esecutrice.

«L’ex centro di formazione di Crédit agricole Italia risponde appieno alle nostre necessità, è una struttura all’avanguardia che ha spazi adatti alle attività dei nostri corsi a Piacenza », osserva il rettore Martelli, «gli interventi di adeguamento e ristrutturazione da parte di Crédit agricole Italia stanno procedendo e quello che abbiamo visto fa ben sperare per i prossimi mesi. Stiamo lavorando per poter partire già da ottobre con le attività in via San Bartolomeo e far iniziare qui l’anno accademico. Se non ci saranno intoppi, credo che sia un obiettivo raggiungibile». L’individuazione del campus di Crédit Agricole Italia quale nuova sede dei corsi d’area medico-sanitaria a Piacenza che nei primi due anni avevano trovato casa a Palazzo Portici a San Lazzaro, di proprietà dell’Opera Pia Alberoni, è avvenuta a fine 2024 a seguito di un avviso pubblico per manifestazione d’interesse emanato dall’ateneo. Sei anni il periodo di durata del contratto. Il complesso di via San Bartolomeo si compone di due fabbricati principali e dispone di una sala conferenze, spazi di accoglienza e spazi break, aule corsi, sale studio, uffici, oltre a un ampio parcheggio riservato interrato.