Venticinque anni di Politecnico a Piacenza: l’estate si accende con Poliedrica

Un’estate di musica, luoghi e incontri per celebrare i 25 anni del Polo di Piacenza del Politecnico di Milano. Torna in versione estiva, dal 22 maggio al 24 giugno, con sei appuntamenti, la rassegna musicale "Poliedrica", un progetto culturale che unisce musica, teatro, architettura e dialogo, attraversando generi e linguaggi espressivi diversi. Questa nuova edizione si inserisce nelle celebrazioni per i 25 anni del campus piacentino, con una proposta che si rinnova e si amplia, portando la musica fuori dagli spazi canonici per incontrare il pubblico in contesti suggestivi e significativi del territorio. Si comincia il prossimo 22 maggio, nel chiostro della sede principale del Politecnico in via Scalabrini 76, alle ore 21,30, con il coro InCanto Libero e il Corpo Musicale Del Val Pegorini di Pontenure in “Musica del Cinema”.