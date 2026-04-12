Voci e storie di chi popola una città, premiato Thomas Trenchi

Voci e storie di chi popola una città nella città, quella della logistica ai margini di Piacenza. È questo il cuore dell’approfondimento firmato dal giornalista piacentino Thomas Trenchi, realizzato nei mesi scorsi per il quotidiano Libertà e per Telelibertà, selezionato tra i migliori lavori della sezione under 40 del Premio Odoardo Focherini per la libertà di stampa, promosso dall’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna, dall’Associazione stampa Emilia-Romagna e dalla Fondazione Fossoli.

Il riconoscimento è intitolato a Odoardo Focherini, giornalista e assicuratore che durante il fascismo contribuì a salvare numerosi ebrei dalla deportazione. Arrestato, morì nel 1944 in un campo di concentramento nazista. Trenchi ha ritirato il certificato nella cerimonia ufficiale a Carpi.