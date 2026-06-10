Da Avis una mini-biblioteca in regalo ai bimbi di Pediatria

Avis comunale Piacenza ha voluto dedicare una bella donazione ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria e neonatologia diretto dal professor Giacomo Biasucci: una libreria piena di libri e giochi per bambini e ragazzi di diverse fasce d'età, pensata per accompagnare le giornate di ricovero con letture, attività e momenti di svago. «La Biblioteca dei piccoli mondi, un nome scelto dai giovani del Gruppo Avis Comunale Piacenza è nata pensando ai bambini ricoverati – ha spiegato Daniela Magnani, presidente di Avis Comunale Piacenza – volevamo offrire loro qualcosa con cui intrattenersi durante un periodo che può essere impegnativo, ma anche dare un supporto ai genitori. Il progetto è stato sviluppato in stretta collaborazione con il reparto, che ha individuato lo spazio più adatto ad accogliere la nuova biblioteca». Durante l'inaugurazione, Biasucci ha espresso il proprio ringraziamento all'associazione per la sensibilità dimostrata nei confronti dei bambini e delle loro famiglie.