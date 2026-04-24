Da Old American Football Piacenza donazione per Pediatria e neonatologia

Anche quest’anno l’associazione Old American Football Piacenza ha donato fondi al reparto di Pediatria e neonatologia per l’acquisto di apparecchiature elettromedicali utili a migliorare l’assistenza dei bambini ricoverati. A ricevere il contributo sono stati Giacomo Biasucci, direttore del dipartimento Salute donna, infanzia e adolescenza dell’Ausl di Piacenza, e la coordinatrice infermieristica Carlotta Granata, che hanno espresso un sentito ringraziamento per l’attenzione concreta e costante rivolta ai bisogni dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Presenti per l'associazione, oltre alla presidente Anna Maria Anselmi, Pier Carlo Alberici, Leonardo Ambroggi, Luca Defacqz, Aldo Guiotto, Paolo Guiotto, Carlo Moreno, Franco Pagani, Mattia Balestrazzi e Angelo Giannuzzi. La donazione nasce dal progetto solidale legato al lünäri, il calendario illustrato dell’Old: come ha spiegato Anselmi «l’iniziativa, nata inizialmente come gesto goliardico e autocelebrativo di un gruppo di veterani del football americano, si è trasformata nel tempo in una vera e propria tradizione rivolta alla comunità piacentina: un regalo solidale, riconoscibile e ormai “collezionabile”, capace di unire passione sportiva, creatività e attenzione al sociale».

«Siamo molto grati all’associazione per questa nuova donazione – ha detto Biasucci – che ci consente di migliorare ulteriormente l’assistenza ai nostri pazienti. Un ringraziamento particolare va anche al loro impegno quotidiano nel trasmettere ai giovani i valori dello sport, che rappresentano il cuore della nostra società».