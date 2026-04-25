Da Sarajevo al liceo Gioia, dieci anni di gemellaggio

Un progetto nato dieci anni fa e che ogni volta si conclude con una visita alle istituzioni cittadine nel segno del dialogo reciproco. L'assessore alle politiche giovanili e Next Generation EU Francesco Brianzi e l’assessore alle politiche educative Mario Dadati hanno accolto ieri mattina in Municipio la delegazione di studenti del liceo Prva Gimnazija di Sarajevo, ospiti a Piacenza nell’ambito di un gemellaggio internazionale che il liceo Gioia ha avviato nell’anno scolastico 2016-2017 con l’istituto straniero, uno dei più antichi della Bosnia Erzegovina.

Ad accompagnare le classi coinvolte nel progetto di scambio sono state le docenti Amela Beca e Soraja Gvozdar, con il supporto delle professoresse del Gioia Donata Horak, che segue questo percorso formativo e culturale sin dall'inizio, e Valeria Caponetti. Gli interventi di docenti e studenti hanno sottolineato come il valore di questo gemellaggio vada oltre l'apprendimento linguistico per abbracciare, invece, una dimensione più ampia di umanità e consapevolezza, che possa essere sempre foriera di pace e dialogo.