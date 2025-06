Da Siviglia in visita ai luoghi della storia di Sarmato

Sono arrivati a Sarmato in treno, dopo essere partiti dalla stazione di Castelsangiovanni. Ma in realtà erano partiti da molto più lontano, dalla Spagna e più precisamente da Siviglia: così una dozzina di studenti della scuola elementare “Crux del Campo” di Siviglia sono stati ospitati dalla “Paolo Maserati” di Sarmato, nell’ambito degli scambi culturali Erasmus tra studenti di Paesi diversi.

I ragazzi spagnoli, con due insegnanti, hanno concluso in bellezza l’anno scolastico, ospitati dalle famiglie degli studenti di Castelsangiovanni, vera tappa dello scambio culturale. Ma dopo un giorno passato a visitare Milano e un altro a vedere le bellezze di Piacenza, i ragazzi hanno pensato bene di far una tappa a Sarmato (che quanto a storia non ha nulla da invidiare). Invece di chiedere passaggi in auto o di noleggiare un bus, i ragazzi hanno fatto la scelta più sostenibile possibile: utilizzare i mezzi pubblici. Nello specifico, sono saliti su un treno regionale alla stazione di Castello e, dopo pochi minuti di viaggio tra la campagna padana, sono arrivati alla stazione di Sarmato, purtroppo ancora pesantemente danneggiata dai lavori effettuati da Rfi e finora mai più ripristinata: un pessimo biglietto da visita per chi arriva in paese con la ferrovia.

I giovani sono stati accolti dai ragazzi delle classi quinte elementari di Sarmato con le loro insegnanti. E anche la sindaca di Sarmato Claudia Ferrari li ha accompagnati a pie-di fino al plesso di via Moia. Dopo la cerimonia di accoglienza con le canzoni (rigorosamente in inglese), gli spagnoli sono stati accompagnanti a visitare i luoghi simbolo del paese, tra cui il castello medievale, assaggiato le ciambelline De.Co della forneria locale e giocato a calcio sul campo sportivo grazie alla Fcd Sarmatese. Tifosi del Betis Siviglia, i ragazzi ne hanno pure approfittato in quei giorni per seguire la partita di calcio “a distanza”. La “gita” sarmatese è stato il primo test di riattivazione degli scambi Erasmus che, oltre a Castello, dall’anno prossimo dovrebbe interessare direttamente anche le scuole di Sarmato.