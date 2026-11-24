Da venerdì prossimo, 27 novembre, una pattuglia della Polizia Locale sarà presente ogni weekend in piazza Cavalli, dalle 19:30 fino alla mezzanotte. L’auto di servizio resterà in piazza e gli agenti si muoveranno a piedi nelle vie e nelle piazze circostanti. Lo hanno deciso questa mattina la sindaca Katia Tarasconi e il comandante della Polizia Locale Mirko Mussi, dopo la grave aggressione subita sabato pomeriggio in centro da Massimo Bassi, titolare del Panino Gourmet.

La visita a Massimo Bassi

«Sono andata a trovare Massimo in ospedale – dice la sindaca - A lui e alla sua famiglia va tutta la mia vicinanza. Capisco la preoccupazione dei suoi colleghi e condivido la richiesta che Gianluca Brugnoli, presidente di Vita in Centro, ha portato all’attenzione di tutte le istituzioni. Chi lavora in centro, chi la sera raggiunge la propria auto dopo aver chiuso il negozio, chiede di incontrare più spesso una pattuglia. Ogni weekend, venerdì sera e sabato sera, gli agenti della Polizia Locale saranno in piazza Cavalli e nelle strade intorno».

«Più donne e uomini in strada»

Ma non basta, non può bastare. Ecco perché la sindaca, in accordo con i commercianti del centro, intende rinnovare attraverso la Prefettura la richiesta al Ministero dell’Interno di aumentare il personale delle forze di polizia in servizio a Piacenza. «La città ha 104mila abitanti – dice Tarasconi – e l’organico delle forze dell’ordine, seppur qualificato, non basta a coprire tutto il territorio di un capoluogo di provincia; che si trova, peraltro, in una posizione geografica particolare, a poche centinaia di metri dal confine regionale e quindi «comodo» non solo per gli spostamenti delle persone oneste ma anche dei criminali. L’ordine pubblico e la sicurezza pubblica sono responsabilità dello Stato, anche se molti tendono a dimenticarlo quando si tratta di far polemica contro l’Amministrazione comunale. Al Governo chiediamo dunque più donne e uomini in strada, preparati, esattamente come quelli che già sono in servizio, a prevenire i reati e a intervenire quando vengono commessi. È una richiesta che avanziamo da tempo e che oggi ribadiamo con ancora più forza».

Sulle polemiche

Sulle polemiche in Consiglio comunale e nel dibattito pubblico che ne è seguito, la sindaca è netta: «Un’aggressione come quella subita da Massimo può accadere a Piacenza come in qualsiasi altra città, anche in quelle amministrate dal centrodestra e anche nella nostra provincia. E non mi dilungo in esempi che potrei fare, perché purtroppo la lista sarebbe lunga. Episodi del genere sono gravissimi e meritano tutta la nostra attenzione. Ieri, invece, la minoranza di centrodestra ha usato quello che è accaduto per sostenere che in questi anni il Comune sia rimasto a guardare senza far niente. È un’accusa che i fatti smentiscono. Un’accusa strumentale che, peraltro, ha una conseguenza di cui chi fa politica dovrebbe tener conto: se si lascia intendere che un’aggressione del genere sia in qualche modo responsabilità di un’Amministrazione comunale, si finisce per alimentare l’idea che da questa dipendano persino gli arresti o i mancati arresti, quando invece, come è ovvio che sia, sono la polizia giudiziaria e la magistratura ad avere questo potere nell’esercizio delle proprie funzioni. È un equivoco clamoroso che in queste ore si legge anche sui social sull’onda di certe polemiche ingiuste, alimentate sfruttando la sofferenza di chi l’aggressione l’ha subita davvero. Soffiare sul fuoco è facile. Ai cittadini dobbiamo risposte precise, non slogan strumentali».

«Ai servizi sociali comunali, segnalazioni non sono mai pervenute»

E sempre in tema di soffiare sul fuoco, c’è anche chi accusa il Comune di non aver preso misure adeguate dopo le segnalazioni che hanno riguardato il presunto responsabile dell’aggressione di Piazzetta Pescheria; «come se le misure anche potenzialmente adottabili da un Comune – sottolinea la sindaca - potessero in qualche modo incidere sulla libertà di circolazione di un soggetto che, da quel che pare, si è rivelato pericoloso». La Polizia Locale ha in effetti ricevuto segnalazioni e le ha trasmesse formalmente alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza. Ai servizi sociali comunali, invece, segnalazioni non sono mai pervenute. In ogni caso, i servizi sociali ciò che possono fare è attivare percorsi di assistenza e sostegno nel momento in cui questi percorsi vengono richiesti dalle persone o dalle famiglie interessate o disposti dalle autorità sovraordinate; non hanno quindi il potere di imporre a una persona restrizioni della libertà personale. «E questo, chi alimenta la polemica, dovrebbe saperlo alla perfezione».

Gli interventi del Comune in tema di sicurezza

«Del lavoro del Comune parlo più che volentieri – afferma Tarasconi –. Abbiamo rafforzato gli organici della Polizia Locale, esteso i pattugliamenti notturni, aperto il presidio di largo Erfurt su richiesta di chi abita nel quartiere, abbiamo formato e dotato il personale di strumenti adeguati in caso di necessità come ad esempio i taser. Non solo: oggi la rete di videosorveglianza conta 180 postazioni attive e quasi 400 ottiche moderne e performanti, con una Control room dedicata e completamente rinnovata. Tra i vari interventi già finanziati c’è già anche una nuova telecamera proprio in piazzetta Pescheria e un’altra in piazzetta Grida, sempre in zona. Investiamo nell’illuminazione e nella cura degli spazi pubblici e siamo presenti attivamente, sempre con la Polizia Locale, in 37 gruppi di vicinato: una presenza attiva, apprezzata e spesso cruciale per prevenire o risolvere situazioni complesse. Un lavoro davvero enorme, di cui naturalmente chi ci accusa non tiene minimamente conto pur essendone informato. Con il progetto Sirio, poi, portiamo gli educatori dove i ragazzi si ritrovano, perché è lì che si può riconoscere per tempo una situazione di disagio. E da venerdì, proprio per dare un segnale ulteriore a chi in centro ci lavora ogni giorno, mettiamo in campo un altro presidio».

Appello al centrodestra

«Su un obiettivo – conclude la sindaca - mi auguro davvero che anche il centrodestra piacentino voglia far sentire la propria voce insieme alla nostra e a quella dei commercianti: ottenere dal Governo più agenti per Piacenza. O magari preferirà, come già accaduto più volte in passato, scaricare ogni responsabilità sul Comune parlando di un tema, come quello della sicurezza, sul quale tuttavia chi può incidere in modo efficace aumentando gli organici delle Forze dell’Ordine è proprio il Governo nazionale. Che guardacaso è di centrodestra».



