Da Ziano in Trentino una rappresentanza al Palio delle botti

Una squadra di agguerriti giovani zianesi ha tenuta alta la bandiera di Ziano al Palio delle botti, tenutosi ad Avio, in provincia di Trento. Alla caratteristica e colorita manifestazione hanno preso parte 14 Città del Vino, tra cui Ziano come unica rappresentanza dell’Emilia Romagna. A gareggiare agli sfiancanti giochi del Palio sono stati Lara Bonelli e Noemi Tosi insieme a Marco Bernini, Riccardo Lavelli e Francesco Tosi preparati da Samuele Bertaccini E Walter Borsotti. Il Palio è anche un momento di scambio istituzionale. "Come comune – dice la consigliere Antonella Corbellini – partecipiamo da più di vent’anni a questa manifestazione riservata alle Città del Vino di cui anche Ziano fa parte. È una manifestazione a cui teniamo tantissimo».