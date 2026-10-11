Dai capi d’alta moda smessi aiuti alle famiglie più fragili
Ha fatto ancora centro la mostra mercato “Eleganza solidale” alla Caritas. Il ricavato per acquistare abiti nuovi per i bisognosi
Martina Di Nunzio
|2 ore fa
La mostra mercato solidale allestita nel centro “Il Samaritano”
Raffinatezza e altruismo si uniscono per una causa benefica alla mostra mercato “L’eleganza solidale”, allestita anche oggi dalla Caritas Diocesana Piacenza-Bobbio al centro Il Samaritano. Dal duro lavoro dei volontari dell’Associazione Carmen Cammi ha potuto partire quest’iniziativa, che si pone come obiettivo quello di «dare una nuova vita a tutte le donazioni che non trovano un riutilizzo». Queste le parole di una delle tante veterane del volontariato caritatevole Anita Natali, che dal 1996 offre il suo tempo al servizio guardaroba.
In questa seconda edizione, come in quella dello scorso anno, si possono trovare manifatture in ceramica, scarpe col tacco e persino capi d’alta moda insieme a maglieria e pellicce.
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