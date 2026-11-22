I suoi ex compagni di scuola lo hanno definito un “gigante” del giornalismo, lui che ancora oggi ci racconta il pallone nostrano sulle pagine di Libertà. Paolo Gentilotti è il vincitore del premio La Salle 2026. Il tradizionale riconoscimento che ogni anno l’associazione degli ex allievi del Collegio San Vincenzo attribuisce a uno studente degli anni passati per meriti umani e professionali è stato consegnato nella mattinata di sabato 21 novembre al raduno organizzato nella sede di via San Vincenzo che un tempo ospitava la scuola.

Mattinata aperta con i saluti del presidente Giuseppe Ticchi, presenti tra i vari soci ed ex alunni Roberto Egalini, Franco Scepi, Dario Squeri e Carlo Dionedi, oltre al vescovo emerito Gianni Ambrosio. Tutti a leggere gli ultimi articoli di Gentilotti su Libertà appena arrivati, tanti abbracci e strette di mano in ricordo dei bei tempi. Dionedi ha anche letto un messaggio mandato da Pietro Visconti, ex direttore di Libertà che ha frequentato le elementari al San Vincenzo in classe con Gentilotti e che ci teneva particolarmente a fargli le congratulazioni.

Bella sorpresa per i presenti quando è giunto in sede anche Stefano Maccoppi, meglio conosciuto come “Bobo” quando giocava nel Piacenza e uno dei tanti personaggi descritti dal vincitore con la sua penna.