Dal Volta al Giappone, due diplomati a Expo Osaka 2025

Dal liceo Volta al Giappone per rappresentare l’Italia a Expo Osaka 2025. Elena Fugazza e Niccolò Fontana hanno fatto parte della delegazione di scuole, in tutto 28, che hanno rappresentato l’Italia all’esposizione internazionale, in corso in terra nipponica fino 13 ottobre. Freschi di diploma, dopo aver superato l’esame di maturità, i due studenti del liceo Volta hanno preso l’aereo e, insieme all'insegnante Valentina Indigenti, sono volati ad Osaka. I due liceali, oltre ad aver partecipato nel padiglione Italia a iniziative di approfondimento sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, hanno incontrato coetanei giapponesi.

«Con loro – dice l’insegnante che li ha accompagnati – hanno potenziato e approfondito il concetto di cittadinanza globale e l’uso della didattica nell’era dell’intelligenza artificiale».