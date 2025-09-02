Davide e Nicoletta, nozze a Credarola. Galeotto fu il soggiorno parrocchiale

Si sono conosciuti a Credarola ed è là che hanno deciso di dirsi “sì ” per tutta la vita. La storia di Nicoletta Bottazzi e Davide Scaglia, 29 e 32 anni, sembra scritta apposta per un film: nati a Piacenza, entrambi parrocchiani di Santa Franca, frequentano gli stessi luoghi senza mai incontrarsi. Poi arriva il capodanno del 2010: Davide arriva a Credarola, il paese in provincia di Parma dove la parrocchia di Santa Franca da molti anni organizza dei soggiorni estivi e invernali per i ragazzi e le famiglie.

«Io ero lì da un paio di giorni quando lei è arrivata insieme a un gruppo con il pulmino: ricordo poche cose, però il momento in cui l’ho vista la prima volta non posso dimenticarlo - spiega Davide - eravamo piccoli entrambi, io 17 anni e lei 14: ci siamo messi insieme tre anni dopo, ma abbiamo continuato a sentirci e a pensarci anche quando non eravamo insieme».

« Nel 2013 ci siamo messi insieme e abbiamo continuato a frequentare Credarola - va avanti Nicoletta - prima da ragazzi e poi come educatori: per noi “Creda” è un luogo magico, non solo perché lì ci siamo conosciuti. Per me è una casa: non mi è mai capitato da nessuna parte di sentirmi così . Per questo abbiamo sempre pensato che, se ci fossimo sposati, il matrimonio sarebbe stato lì».

Così infatti è andata: poco più di un anno fa - il 14 agosto - Davide fa la proposta a Nicoletta.