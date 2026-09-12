Demetra Hampton in quad sulle colline della Valtidone

Un volto conosciuto dal grande pubblico e un modo decisamente originale per scoprire le colline piacentine. Demetra Hampton, attrice ed ex modella diventata celebre alla fine degli anni Ottanta per aver dato volto e corpo a Valentina, l’iconico personaggio creato da Guido Crepax, ha scelto di vivere una nuova esperienza all’insegna dell’avventura con “Motorizziano”, nuova associazione di promozione turistica di Valtidone e dintorni. L’attrice ha infatti voluto conoscere Ziano e i suoi dintorni attraverso uno dei percorsi in quad proposti dall’associazione: «Una scelta particolarmente adatta allo spirito della Hampton, da sempre appassionata di sport, motori ed esperienze adrenaliniche» spiegano i fondatori dell’associazione Beppe Mancuso e Marco Martani, che hanno accompagnata alla guida del quad tra paesaggi collinari, natura, vigneti e importanti eccellenze enogastronomiche.