Disagio giovanile a Castello, Stragliati annuncia un tavolo in prefettura
Dopo i fatti di Capodanno, quando un 13enne ha impugnato un pistola a salve e si è messo a sparare in piazza XX Settembre
Mariangela Milani
|2 ore fa
Un comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza e una tavolo per la prevenzione del disagio giovanile. Dopo i fatti di Capodanno, quando un 13enne ha impugnato un pistola a salve e si è messo a sparare in piazza XX Settembre a Castel San Giovanni, la sindaca Valentina Stragliati annuncia di aver chiesto la convocazione di un tavolo in prefettura.
«Ci è stata data conferma che la richiesta è stata accolta, attendiamo di sapere la prima data utile per riunire, durante un comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, tutti i referenti delle forze di polizia».
Allo stesso tempo Stragliati annuncia di aver avviato l’iter di un tavolo per la prevenzione del disagio giovanile. «Uniamo le forze al fine di mettere in atto buone prassi anche con il coinvolgimento del consiglio comunale dei ragazzi».
