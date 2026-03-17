Documenti per il voto, aperture straordinarie degli sportelli Quic

In vista del referendum del 22 e 23 marzo il Quic del Comune di Piacenza resterà a disposizione dei cittadini per il rilascio urgente di tessere elettorali e carte d'identità, finalizzato a garantire il diritto di voto.

Solo per tali esigenze, gli sportelli di viale Beverora saranno operativi, al di fuori dei consueti orari, con queste modalità: venerdì 20 marzo dalle 13.30 alle 18, sabato 21 marzo dalle 12.15 alle 18 e domenica 22 marzo dalle 7 alle 23.

Anche lunedì 23 marzo gli sportelli apriranno già dalle 7 - anziché, come di avviene di norma, alle 8.15 - e sino alle 15 sarà possibile ottenere il rilascio dei documenti necessari per l'ammissione ai seggi.

Per consentire il corretto svolgimento di tutte le attività elettorali, tuttavia, dalle ore 15 di lunedì 23 marzo la sede comunale di viale Beverora resterà chiusa al pubblico. Gli uffici collocati all'interno saranno comunque operativi e contattabili ai rispettivi recapiti telefonici e di posta elettronica.