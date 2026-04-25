Dolmen da 50anni tappa obbligatoria del corteo per il 25 Aprile

Sono trascorsi cinquant’anni da quando il dolmen di William Xerra, a ricordo dei caduti della Resistenza, venne inaugurato sullo stradone Farnese. Era il 25 aprile del 1976, ancora oggi quel monumento è una tappa obbligatoria del corteo guidato da istituzioni e banda Ponchielli che stamattina partirà alle 9.30 da piazzale Genova per raggiungere piazza Cavalli, dove alle 10.30 si terrà l’orazione ufficiale di Albertina Soliani, vicepresidente nazionale di Anpi.

Ma facciamo un salto nel passato, al giorno della Liberazione di 50 anni fa: la città, allora guidata dal sindaco comunista Felice Trabacchi, accolse con stupore e non poco scetticismo il dolmen.