Donazioni, da Conad venti smart tv per i Ortopedia e Traumatologia e Ortogeriatria

Venti smart tv e cinque supporti del valore complessivo di circa 2.200 euro. È il regalo da parte di Conad della provincia ai reparti di Ortopedia e Traumatologia e Ortogeriatria dell'Ausl di Piacenza. Un gesto significativo, soprattutto per la qualità della vita dei pazienti in degenza e la garanzia di continuità dell'impegno di Conad nei confronti dell'ospedale.

Come hanno sottolineato Fabrizio Quattrini, direttore di Ortopedia e Traumatologia, e Sara Barbieri, responsabile di Ortogeriatria, «l'introduzione della televisione nei nostri reparti rappresenta un intervento semplice, ma di grande valore umano. Durante la degenza ospedaliera, soprattutto per i pazienti anziani, il tempo può apparire lungo ed essere segnato da noia, isolamento e preoccupazione. In questo contesto, la tv diventa uno strumento capace di rendere le giornate più leggere, offrendo momenti di svago, distrazione e normalità».

Mega-assegno consegnato dai soci imprenditori Conad della provincia di Piacenza. Elena Soressi, di Conad Centro Nord, ha evidenziato come sia stata accolta «con convinzione da parte di tutti noi la richiesta dell'Azienda. Da anni siamo accanto all'ospedale con iniziative continuative, come il progetto charity natalizio che sostiene ogni anno i piccoli pazienti e le mamme, oltre al supporto garantito durante il periodo del Covid. Oggi aggiungiamo un nuovo tassello a questo percorso di collaborazione e vicinanza al territorio».