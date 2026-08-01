Donne che aiutano altre donne, un condominio solidale a Ziano

A Casa Alba le donne più giovani offriranno sostegno e sorellanza a donne avanti negli anni e fragili. Nasce un condominio solidale al femminile, interculturale e soprattutto intergenerazionale. La Fondazione Giulia e Umberto Chiappini attualmente accoglie sei mamme a Casa Alba, approdate qui da storie personali complesse insieme ai propri figli, undici di varie età, da un anno fino a 18 anni.

Non è semplice per loro, che pure hanno svolto dei corsi formativi, inserirsi nel mondo del lavoro, staccarsi dai figli più piccoli e acquisire autonomia: così, spiega Elisabetta Chiappini, la Fondazione ha deciso di allestire un’ospitalità per donne anziane, autosufficienti o con piccoli fragilità, che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa, persone sia della zona che di altre provenienze, per trascorrere qui periodi di sollievo brevi o più lunghi affiancate dalle mamme di Casa Alba. Quest’ultime sono state formate per tale compito dal Gruppo Armonia.

Le ospiti potranno abitare due monolocali e due trilocali dotati di due stanze singole ciascuno, in condivisione solo bagno e cucina. Nel complesso residenziale ci sono poi spazi comuni.