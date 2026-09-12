Donne e autodifesa, ecco che cosa fare  in caso di pericolo

Torna anche quest’anno il corso di autodifesa femminile promosso dall’associazione “I Draghi” in collaborazione con il Centro Antiviolenza “Città delle Donne” - Telefono Rosa, con il patrocinio del Comune di Piacenza.

I tre incontri - gratuiti e rivolti a donne e ragazze dai 14 anni in su - sono in programma sabato 19 e 26 settembre e 3 ottobre dalle 14.30 alle 16 alla Palestra Lomazzo in via Giordani 14.

A illustrarli ieri mattina nella sala consigliare del municipio, gli istruttori Stefano Draghi e Paola Giorni, l’assessora alle Pari opportunità Serena Groppelli e l’assessore allo Sport Mario Dadati.

«Proponiamo questo percorso da oltre 15 anni - ha spiegato Draghi - In alcune edizioni abbiamo avuto una trentina di partecipanti, in altre siamo arrivati anche a 80-90 donne. Questo ci conferma quanto il tema sia sentito e quanto sia importante continuare a parlarne.

Il nostro obiettivo non è semplicemente insegnare delle tecniche di difesa personale, è soprattutto insegnare a riconoscere una situazione di pericolo, capire cosa fare, come comportarsi e, altrettanto importante, cosa non fare. Affrontiamo diverse forme di violenza, compresa naturalmente la violenza di genere. Cerchiamo di dare informazioni e indicazioni pratiche alle quali, normalmente, una persona può non pensare finché non si trova in una situazione difficile.

Sono concetti che vale la pena ripassare. Per questo l’invito è rivolto anche alle donne che hanno già partecipato negli anni passati». Quest’anno inoltre verrà affrontata una parte pratica dedicata all’uso corretto dello spray al peperoncino. «Avere uno spray nella borsa non basta: bisogna sapere quando può essere utilizzato, come impugnarlo e come usarlo correttamente».