Due ambulanze in partenza per il Senegal grazie alla generosità dei piacentini

Due ambulanze dismesse dall’Ausl di Piacenza sono pronte a partire per i villaggi senegalesi di Guewoul e Koul, dove l’accesso alle cure è ancora un miraggio. A coordinare l’iniziativa è l’associazione Emergency Senegal, guidata da Macoudou Diop, piacentino d’adozione. Il progetto ha richiesto uno sforzo economico notevole: quasi 6mila euro per il trasporto via container. Fondamentali sono stati i contributi raccolti durante una cena solidale a Niviano, promossa dall’imprenditore Valter Bulla con il prezioso contributo di Eleonora Rebecchi, che ha fruttato 3.500 euro. La cifra è stata completata dalla Round Table Italia, ente no profit composto da giovani, che ha donato circa 2mila euro. L’associazione, guidata dal presidente nazionale Leonardo Garilli, ha annunciato anche un futuro progetto di supporto al Senegal, che sarà avviato prossimamente. Oltre alle ambulanze, infatti, nel capannone a Caorso attendono la spedizione letti, materassi e altri presidi medici.