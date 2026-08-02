Duecento donne indiane in festa a Fontana Pradosa tra danze e colori
Celebrata la tradizionale ricorrenza Mela Punjabana Da che richiama le giovani spose nella casa dei genitori e rinsalda il legame con le radici
Mariangela Milani
|34 minuti fa
Danze e abiti vivaci alla festa delle donne del Punjab a Fontana Pradosa, frazione di Castel San Giovanni - © Libertà/Massimo Bersani
Duecento donne indiane a Fontana Pradosa di Castel San Giovanni hanno festeggiato il Mela Punjabana Da: l’annuale ricorrenza che, nella regione indiana del Punjab, richiama una tradizione che vede le giovani spose ritornare, durante questo periodo dell’anno, a casa con i genitori per trascorrere del tempo con le amiche.
festa indiana
Tutte sono arrivate indossando abiti dai colori sgargianti che virano dall’arancio al viola, dal turchese al verde bottiglia, passando per il rosa e il bianco ottico. Al centro della fronte sfoggiano la thikka, un gioiello, mentre la treccia di capelli nerissimi si chiude con la pranda, sorta di raffinatissimo pendaglio color oro.
Tutte arrivano da sole. Gli uomini restano fuori. Unica eccezione le organizzatrici dell’associazione Women Power Italy la fanno per il direttore del gruppo Libertà, Gianluca Rocco salito sul palco insieme alle sindache di Castel San Giovanni Valentina Stragliati e di Borgonovo Monica Patelli.
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