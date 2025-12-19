Emergenza sanitaria e di povertà, solidarietà con le bambole di pezza

Le volontarie di Unitre hanno confezionato 27 bambole pigotte. Il ricavato servirà a sostenere l'Unicef, e quindi tutti i bambini che nel mondo soffrono fame e malattia. Quest’anno il laboratorio guidato da Sandra Colombi ha tagliato il traguardo dei venti anni di attività, tutti a favore di Unicef, per un totale di 662 bambole di pezza confezionate .

«Il ricavato dall'adozione di una pigotta – dice la presidente di Unicef Piacenza Lidia Pastorini – contribuisce a salvare la vita di bambini che vivono in condizioni di emergenza sanitaria e di povertà» .