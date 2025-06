Emilia Romagna e Gaza vicine, domenica biciclette per la pace

Si sono stretti attorno alla bandiera della pace e a quella della Palestina, a margine del campo della Folgore dove si è svolto il primo torneo di calcio antifascista e antirazzista. Domenica prossima invece alle 10 saranno in piazza Cavalli, ognuno in sella a una bicicletta per congiungere idealmente la nostra accogliente Emilia alla martoriata striscia di Gaza. Sono gli organizzatori della biciclettata per la pace promossa dall’Officina Popolare Parma che domenica 15 partirà da Piacenza per raggiungere Parma alle 16.30 (con tappa a Fiorenzuola alle 12.30) e domenica 21 collegherà Reggio Emilia a Bologna: la partecipazione è libera e gratuita, le adesioni arrivate finora - per quanto riguarda il Piacentino - sono di Cooperativa Infrangibile, Anpi, Coro Infrangibile, Rifondazione Comunista, Ciclofficina del Pignone, Cosmonauti, Comitato per la Palestina, Collettivo 26x1, Usb e Sicobas (è ancora possibile aderire e fornire supporto anche logistico contattando Michela al numero 3347388906). “L’idea è stata quella di fare una biciclettata lungo la via Emilia fino a Bologna per dire no al genocidio e sì al riconoscimento dello stato di Palestina - spiegano Stefano Caffagnini e Anna Gherardi di Officina Popolare Parma - è stata scelta la bici come mezzo simbolo della non violenza”. Sara Capellini di “Una voce per Gaza” insieme ad altre mamme e famiglie si troverà in piazza Cavalli prima della partenza della biciclettata: “Con alcuni vestiti di diversi colori ricreeremo la bandiera della Palestina sul selciato della piazza - spiega - per riconoscerci indosseremo tutti delle magliette rosse”.