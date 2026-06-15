Escape Room, 40 ore per scegliere il futuro giusto

Un'Escape Room per aiutare i giovani a scegliere il proprio futuro. Mancano ormai pochi giorni al via di "Piacenza Summer Camp 2026 – Escape Room: fai la tua scelta consapevol_mente!", l'innovativo percorso gratuito dedicato agli studenti delle scuole superiori piacentine che devono scegliere cosa fare dopo il diploma. L'iniziativa, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna, è stata presentata ufficialmente nella sede della Scuola di formazione Tutor di Piacenza dove si terrà il Camp.

Il percorso si svilupperà dal 18 giugno al 3 luglio per un totale di 40 ore ed è rivolto agli studenti delle classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado. Le prime 20 ore saranno dedicate alle attività di Escape Room e ai successivi debriefing, durante i quali i partecipanti analizzeranno le dinamiche vissute e i ruoli assunti all'interno del gruppo. Seguiranno visite e attività presso gli atenei partner, con laboratori, incontri con docenti e tutor universitari. Il programma prevede inoltre approfondimenti sui percorsi ITS Academy, IFTS e AFAM, oltre a momenti di confronto diretto con imprenditori e giovani professionisti che racconteranno le competenze oggi più richieste dal mercato del lavoro.