Escape Room, 40 ore per scegliere il futuro giusto
Dal 18 giugno il percorso per gli studenti delle superiori in vista del periodo post-diploma
Gabriele Faravelli
|2 ore fa
La presentazione dell’iniziativa alla scuola di formazione di Tutor
Un'Escape Room per aiutare i giovani a scegliere il proprio futuro. Mancano ormai pochi giorni al via di "Piacenza Summer Camp 2026 – Escape Room: fai la tua scelta consapevol_mente!", l'innovativo percorso gratuito dedicato agli studenti delle scuole superiori piacentine che devono scegliere cosa fare dopo il diploma. L'iniziativa, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna, è stata presentata ufficialmente nella sede della Scuola di formazione Tutor di Piacenza dove si terrà il Camp.
Il percorso si svilupperà dal 18 giugno al 3 luglio per un totale di 40 ore ed è rivolto agli studenti delle classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado. Le prime 20 ore saranno dedicate alle attività di Escape Room e ai successivi debriefing, durante i quali i partecipanti analizzeranno le dinamiche vissute e i ruoli assunti all'interno del gruppo. Seguiranno visite e attività presso gli atenei partner, con laboratori, incontri con docenti e tutor universitari. Il programma prevede inoltre approfondimenti sui percorsi ITS Academy, IFTS e AFAM, oltre a momenti di confronto diretto con imprenditori e giovani professionisti che racconteranno le competenze oggi più richieste dal mercato del lavoro.
A garantire qualità e valore formativo al progetto è una rete di partner composta dalla Scuola di formazione Tutor, dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, dal Politecnico di Milano, dal Comune di Piacenza, dall'Ufficio Scolastico Regionale, dalla Provincia di Piacenza ed Enaip. Per informazioni è possibile contattare il numero 0523/456603 o gli indirizzi [email protected] e [email protected]. Aggiornamenti e dettagli sono disponibili anche sul profilo Instagram @tutor_formazione