Fa centro il "Calcio d'angelo" per la Misericordia

Sul campo ha trionfato la Guardia di Finanza, ma alla fine hanno vinto tutti per la generosità mostrata, specialmente la Misericordia che ha ricevuto l'ennesima dimostrazione di affetto da parte dei piacentini. Ha decisamente fatto centro la prima edizione dell'evento intitolato “Calcio d'angelo”, torneo misto di calcetto organizzato dal Coni provinciale e dalla Guardia di Finanza.

Sul terreno di gioco del “Comando provinciale Guardia di Finanza” si sono sfidati oltre cento giocatori delle squadre rappresentative di Guardia di Finanza, Carabinieri, Questura, Comune, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Croce Rossa, Provincia e Anpas in un torneo tutti contro tutti con partite da 15 minuti l'una. Serratissima la finale, vinta dalla Guardia di Finanza sui ragazzi dell'Anpas per 3-2, ma il momento più bello di tutto il torneo è stato il post-partite con la consegna da parte di Coni e di tutte le realtà coinvolte di un contributo di ben 3.415 euro alla Misericordia che avrà così un sostanzioso aiuto per ricostruire la propria sede in vista del suo primo ventennale, l'obiettivo è di terminare appunto i lavori nel 2026 per festeggiare l'anno della rinascita.