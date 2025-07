Fattore Famiglia, da Luca Argentero la raccolta di “Le Cure Sospese”

Anche Luca Argentero è rimasto colpito da Fattore Famiglia. Il popolare attore ha scelto infatti l'associazione di volontariato come realtà da aiutare attraverso la campagna di raccolta fondi realizzata dalla sua associazione “1Caffè onlus”. L'iniziativa si chiama “Le Cure Sospese” ed è ispirata al famoso caffè sospeso di Napoli, chi può dona e chi ha bisogno riceve, sul sito https://dona.1caffe.org

Questa domenica Argentero dedicherà sulla sua pagina Instagram un post a Fattore Famiglia, che è stata fondata nel 2023 a Piacenza come semplice canale WhatsApp per fornire supporto informativo alle famiglie. La crescita è stata rapida e organica e ha portato alla nascita dell'Associazione di Promozione Sociale Fattore Famiglia, punto di riferimento per il territorio piacentino, che collabora con Comune, Piacenza Calcio e numerose realtà locali con l'obiettivo di fornire cure mediche a bambini che hanno bisogno. In un solo anno, grazie a una rete solidale, Fattore Famiglia ha garantito due cure odontoiatriche complete, cinque voucher sportivi per l'inclusione dei minori e un corso culturale interamente finanziato.