Festa delle Forze armate, deposta la corona d'alloro per i Caduti

Piazza Cavalli è stata il cuore pulsante delle celebrazioni per la Giornata dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, una ricorrenza dal profondo significato storico ed emotivo per l'intero Paese. Alla presenza delle autorità civili, militari e religiose cittadine, le celebrazioni hanno reso omaggio al sacrificio dei caduti che hanno combattuto per la libertà e l'indipendenza della Patria.

Tra le forze schierate c'era anche la Polizia di Stato (con personale della Questura, Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria e della Scuola Allievi Agenti di Piacenza), a testimonianza del legame indissolubile tra la difesa dei confini e la tutela della sicurezza quotidiana dei cittadini sul territorio. Anche oggi è stato assicurato l'ordine e la sicurezza pubblica grazie al contributo di uomini e donne della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale che hanno consentito che l'evento si svolgesse senza alcuna turbativa.

Nel corso della cerimonia si sono tenuti l'alzabandiera solenne da parte dei Vigili del Fuoco, la deposizione della corona d'alloro al monumento dedicato ai caduti e la lettura della Preghiera dei Fedeli nella celebrazione della Santa Messa officiata da monsignor Adriano Cevolotto Vescovo di Piacenza-Bobbio nella Basilica di San Francesco. Piazza Cavalli ha visto una numerosa partecipazione di cittadine, cittadini e scolaresche, riaffermando la vicinanza della comunità piacentina alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno operano per la pace, la sicurezza e la difesa delle istituzioni democratiche.