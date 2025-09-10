Festival: alberghi già pieni e la piazza diventa un palcoscenico

La buona notizia del pre-festival che si apre domani è che gli alberghi cittadini per le giornate del week end sono pieni. Al punto che si è dovuto cercare ulteriori stanze fuori Piacenza nella prima cintura per ospiti e spettatori venuti da fuori, spiega Renza Malchiodi, produttrice del festival. «Sì, il festival chiude la stagione estiva con alberghi pieni - conferma Christian Fiazza, assessore al turismo - siamo molto felici per il risultato di un evento continuativo, ora auspichiamo che bar e ristoranti, come sarà, partecipino all’evento...l’acqua si raccoglie quando piove».

Intanto da lunedì in città si potevano vedere delle giovani staffette del festival muoversi in bicicletta per attaccare locandine nei locali pubblici e distribuire il librettino rosso del programma di “Vite Svelate” di cui sono state stampate 15 mila copie, 5 mila diffuse appunto in bar e ristoranti. Battuta a tappeto la zona centrale, ma pure via Danta, via Colombo e via Martiri della Resistenza. Programmi sono stati distribuiti anche a Parma, Lodi, Cremona e Pavia.