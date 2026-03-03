Fine pena per spaccio, rapina, furto e omicidio: espulso tunisino

Scarcerato ed espulso. Si tratta di un tunisino di 45 anni, entrato in Italia nel 2008 e irregolare sul territorio nazionale - uscito dalle Novate per fine pena dopo aver espiato una condanna di 5 anni e 3 giorni per stupefacenti, rapina, lesioni, furto e omicidio - accompagnato presso il C.P.R. di Milano dalla polizia di Piacenza, nella giornata di lunedì 2 marzo, per il successivo trasferimento nel Paese di origine.



