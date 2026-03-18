Finti investimenti in criptovalute, truffa da 56mila euro

«Provo vergogna, pudore e timore costante». Una donna di 69 anni, vedova e residente a Piacenza, ha denunciato ai carabinieri una truffa da oltre 56mila euro, maturata in due anni attraverso continui contatti telefonici. Il primo approccio avviene nel 2023, dopo aver lasciato il numero su un annuncio online legato a investimenti in criptovalute. «Ero fragile, avevo perso mio marito». A chiamarla è un uomo che si presenta come “Eric” e propone guadagni rapidi. Chiede un primo bonifico da 400 euro per “sbloccare” oltre 100mila euro. Poi le richieste aumentano: versamenti fino a cinquemila euro verso conti terzi e piattaforme digitali.

«Parlavo ogni volta con persone diverse. Non potevo ritirare, solo aggiungere». La donna continua a pagare, anche chiedendo prestiti. Quando capisce il raggiro interrompe tutto e sporge denuncia. Il danno stimato è di circa 56mila euro. «Ora dubito di tutto, non mi fido più di nessuno».