GensVolta, i ragazzi: «Esperienza elettrizzante»

Per i liceali e le liceali del GensVolta è l'ora del rientro alla normalità. Dopo una settimana vissuta tutta d'un fiato, ai campionati internazionali di robotica dove il loro team ha rappresentato l'Italia tra 96 squadre da tutto il mondo, ora i giovani geni della robotica hanno fatto rientro a casa. Appena il tempo di smaltire il fuso orario e incontrare la preside Simona Favari e per due di loro, Edoardo Costa e Alessandro Maggi, è scattata l'ora della maturità. «In Florida ci siamo portati anche i libri per studiare» dicono.

Per tutti i ragazzi e le ragazze del team l'esperienza in Florida è stata elettrizzante e arricchente. «C’erano ragazzi praticamente di tutte le nazionalità – dice Lavinia Achimov - . Abbiamo fatto amicizia con la squadra tedesca, con le ragazze greche, con la squadra del Marocco. Abbiamo cantato e ballato con la squadra di Santo Domingo. Abbiamo vissuto in un mix di culture differenti». «A settembre – dice Vittorio Salicelli – faremo un evento aperto a tutti per dire grazie agli sponsor e alle persone che ci hanno sostenuto. Grazie a loro abbiamo realizzato il nostro sogno».