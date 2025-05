Ginestrail: una camminata tra natura, musica e comunità nel cuore del Piacentino

A Vernasca, in provincia di Piacenza, si terrà una giornata di trekking all’insegna della natura e della convivialità. Si chiama Ginestrail, ed è una camminata gratuita aperta a tutti, senza necessità di prenotazione. L'appuntamento è domenica 1 giugno alle 16.

Il percorso si snoda per 10 km complessivi (5 km di andata e 5 di ritorno), attraversando le colline del Parco del Piacenziano, in un periodo particolarmente suggestivo grazie alla fioritura delle ginestre, che colorano il paesaggio di giallo intenso. La partenza è prevista dal cimitero di Vernasca, facilmente raggiungibile e già geo-referenziato per chi usa sistemi di navigazione.

L’iniziativa non è solo sportiva, ma anche culturale e sociale. Durante il cammino sono previsti tre punti ristoro e momenti musicali lungo il percorso, con la partecipazione dei gruppi Musetta e Tuculianti, che animeranno la giornata con musica dal vivo.

A organizzare l’evento è Arda Trek, un’associazione recentemente nata con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso attività legate al trekking e alla scoperta dei paesaggi locali. La camminata vuole essere anche un’occasione per mettere in relazione associazioni, operatori del territorio e cittadini, in un’ottica di partecipazione attiva e promozione culturale.

Per chi vorrà concludere la giornata con una cena, saranno disponibili convenzioni con alcuni ristoranti locali, i cui nomi e dettagli si possono trovare sul canale Instagram dell’associazione: @arda_trek.

Ginestrail si propone quindi come un’occasione per riscoprire i sentieri locali, incontrarsi all’aria aperta e trascorrere qualche ora a contatto con la natura, in un contesto informale e aperto a tutti. In caso di pioggia o variazioni al programma, gli aggiornamenti saranno comunicati sui canali social di Arda Trek.