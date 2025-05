Giochi solidali a Gerbido: successo con amarezza: «Le frazioni non interessano alla politica»

Sport, giochi popolari e solidarietà hanno animato Gerbido nei giorni scorsi con il torneo organizzato dall’associazione «Noi di Gerbido, Mortizza e Bosco dei Santi» a favore della Pubblica assistenza - Croce Bianca di Piacenza. Sei le squadre partecipanti: ha vinto la Carrozzeria Vane, seguita da Gerbido e Camerun. Quarta Fgm Logistic, poi Sac e Radio Goat. «È stata una bella giornata, piena di entusiasmo e spirito di comunità» commenta il presidente Umberto Venezia. «Siamo felici di aver potuto contribuire, anche con una cifra simbolica, al sostegno di una realtà importante come la Croce Bianca». Il presidente della Croce Bianca, Alessandro Miglioli, ha ricevuto durante l’evento la donazione di 500 euro.

Ma Venezia, a margine della manifestazione, non nasconde una certa amarezza: «Abbiamo invitato diversi esponenti politici locali e rappresentanti delle istituzioni, di ogni schieramento, destra e sinistra, ma nessuno si è presentato. Evidentemente - è la sua nota polemica - le iniziative per rivitalizzare le frazioni non interessano a pieno».