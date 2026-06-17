Gioielli in corno e bronzo a sostegno dell’Africa

Si chiama “ACP con Cuamm” il progetto solidale nato da tre amiche - la designer milanese Angelica Sacchi e le piacentine Camilla Conti e Paola Conti Montagna - che approda alla Rasperini Reunion, prestigioso appuntamento internazionale dedicato alla parodontologia che richiamerà a Piacenza oltre 300 professionisti da più di 50 Paesi da oggi, mercoledì, fino al 22 giugno.

Le tre amiche hanno dato vita a una collezione di gioielli artigianali in bronzo e corno in edizione limitata con l’obiettivo di supportare l’attività di Medici con l’Africa Cuamm, l’organizzazione sanitaria italiana impegnata nei Paesi dell’Africa subsahariana. Fra l’altro l’iniziativa vanta uno stretto legame con il nostro territorio non solo perché due delle fondatrici sono piacentine: il corno, materiale cardine del gioiello iconico di “ACP con Cuamm”, viene infatti donato da un’azienda locale specializzata nella produzione di bottoni, la Conti Wej.