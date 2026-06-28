“Giornata del Tappo”, punto raccolta il 4 luglio sulla fiera
Iniziativa della Misericordia di Piacenza in collaborazione con Bulla Sport e Braghieri Plastic
Gabriele Faravelli
|1 ora fa
“Dona un tappo alla Misericordia, ti ritornerà in solidarietà”: con questo slogan si ripresenta la “Giornata del Tappo”. La data da segnare sul calendario è quella del 4 luglio, quando tornerà questa iniziativa promossa dalla Misericordia di Piacenza in collaborazione con Bulla Sport e Braghieri Plastic. Per tutta la giornata sarà presente sulla fiera di Sant'Antonino (altezza giostre) un punto di raccolta dove i piacentini potranno consegnare i tappi di plastica usati.
Bulla Sport lo ha invece già esposto fuori dal negozio di via Colombo e sarà disponibile a tempo indeterminato, un altro sarà al punto in largo Battisti. Il materiale raccolto verrà come sempre consegnato alla Braghieri Plastica che lo trasformerà in prodotto di riciclo e il ricavato servirà per acquistare materiale medico e didattico per le scuole da donare in beneficenza.
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